Roma, Zappacosta infortunato in allenamento: si teme la rottura del crociato

Non si ferma la sfortuna per i terzini della Roma. Davide Zappacosta, arrivato in giallorosso negli ultimi giorni di mercato a fine agosto, si è infortunato gravemente e si teme la rottura del legamento crociato anteriore di un ginocchio. Il terzino destro romanista, arrivato in prestito dal Chelsea, si è fatto male in allenamento.



Il nazionale azzurro, ex Torino, Atalanta e appunto Chelsea, si è recato a Villa Stuart per gli esami di rito: nelle prossime ore il responso degli esami. Già negli anni scorsi erano stati tanti i terzini della Roma che avevano dovuto fare i conti con lo stesso infortunio: da Alessandro Florenzi (due volte) all'olandese Rick Karsdorp, da Luca Pellegrini (ora al Cagliari, via Juventus) a Mario Rui (ora al Napoli), fino al brasiliano Emerson Pereira, anche lui al Chelsea e nella Nazionale azzurra. Venerd√¨ 4 Ottobre 2019, 15:20







