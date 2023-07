Roma-Braga, dove vedere la partita oggi? Canale tv e diretta streaming

Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Braga per la prima amichevole stagionale trasmessa in televisione. Il precampionato della Roma entra ufficialmente nel vivo. Mourinho dovrebbe presentarsi con Svilar in porta e la coppia d'attacco composta da Dybala e Belotti. Roma-Braga sarà trasmessa su Dazn alle 21. Per vedere il match in tv bisognerà collegarsi all'app della piattaforma tramite smart tv.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 12:15

