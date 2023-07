Il mercato resta congelato: in freezer Scamacca e Sanches

di Francesco Balzani

Cessioni, tagli in lista Uefa e l’impazienza di Mourinho. La Roma punta al mercato sostenibile e prova a scongelare un luglio stanco, attanagliato dall’afa dei blocchi imposti da un Fair Play finanziario ormai senza senso considerate anche le follie arabe. In freezer ci sono Renato Sanches e Scamacca, il primo ieri non si è allenato in gruppo col Psg e starebbe aprendo all’ipotesi Roma dopo un iniziale tentennamento. Il secondo ha detto sì da tempo e ora ha anche il via libera del West Ham disposto ad accettare la nuova offerta giallorossa: prestito con riscatto condizionato al 50% delle presenze e alla qualificazione in Champions. Il principale concorrente resta Morata che registra l’abbandono dell’Inter e i dubbi della Juve, ma pure le resistenze dell’Atletico sulla valutazione (20 milioni).

Come detto, però, servono alcune precauzioni per evitare multe o limitazioni in Europa. La lista Uefa non deve variare in temi di costi rispetto a quella di febbraio scorso.

