Mancini in Arabia, lo sfogo: «Trattato come il mostro di Firenze». Poi sui social placa gli animi, cosa è successo

Roberto Mancini domani sarà in Arabia Saudita, pronto per una nuova avventura sulla panchina dei Green Falcons. E prima di partire, a distanza di due settimane dalle sue dimissione come ct della Nazionale italiana, le polemiche non sembrano essersi esaurite.

«Mi hanno trattato come il mostro di Firenze», queste le poche parole che Mancini ha voluto rilasciare in una chiacchierata telefonica all’Agenzia Italpress mentre si trovava in volo verso l’Arabia Saudita. E, così, sui social dopo un piccolo sfogo, ha cercato di placare le critiche nei suoi confronti.

Roberto Mancini, dopo le dimissioni vola in Arabia: contratto monstre da 30 milioni l'anno

Mancini sui social: «Porterò con orgoglio l'italianità nel mondo»

L’ex ct azzurro, su Instagram, ha voluto precisare: «In questi giorni ho ricevuto una manifestazione di piena fiducia sulla mia persona e di apprezzamento del lavoro svolto in questi anni dalla Saudi Arabia Football Federation che mi ha scelto per il prestigioso incarico di Head Coach della National Team, e che ringrazio nella persona del Presidente Yasser Al Misehal.

Sono entusiasta di aver accettato questo nuovo progetto che si fonda sulla condivisione della visione strategica di crescita del settore calcistico e in particolare del mondo dei giovani a cui tengo da sempre. Questo incarico è un riconoscimento del valore attribuito al calcio Italiano e anche in questa esperienza porterò con orgoglio la nostra italianità nel mondo».



Il contratto monstre

Ma nonostante le sue parole, in tanti sui social hanno le idee chiare: «Via solo per soldi».

Adesso, invece, pare che le cifre siano molto più ridotte (nonostante sia faraoniche) e quindi di 25 milioniì l'anno (esentasse) fino al 2027 e di una cifra anche superiore in caso di conferma. Tra gli obiettivi di Mancini ci sarà infatti sicuramente quello di guidare la Nazionale verde verso il Mondiale 2026, negli Stati Uniti-Messico-Canada, ma soprattutto di tenerla al centro del progetto Saudi Vision 2030, che coinvolgerà anche la candidatura a ospitare la Coppa del Mondo con Egitto e Grecia, il motivo per cui il calcio arabo sta compiendo investimenti ingenti.

