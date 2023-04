Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana: indagini su compravendita calciatori

di Redazione web

Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Gdf di Roma, su disposizione della Procura della Capitale, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio presso gli uffici della As Roma. Le attività di polizia giudiziaria si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021.

Perquizioni della Guardia di Finanza, cosa sta succedendo

Le indagini in corso che riguardano Lazio e Salernitana, di cui è titolare la Procura della Repubblica di Tivoli, non sono collegate con altre svolte da altre Procure della Repubblica. I presunti reati contesti sarebbero emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nonché delitti di false comunicazioni sociali nei confronti di alcune persone che, come ricordato, devono ritenersi innocenti fino a una condanna definitiva.

Le perquisizioni sono state disposte al fine di acquisire documentazione contabile ed extracontabile attinente alle cessioni degli sportivi ed in particolare quella relativa ai contratti sottoscritti tra le due società, agli accordi intercorsi tra le società ed i singoli calciatori, ai pagamenti eseguiti, alle modalità con le quali si è arrivati a fissare il prezzo ufficiale di vendita ed il valore dei calciatori ceduti.

La vicenda giudiziaria

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma ha effettuato, su disposizione delle Procure di Roma e Tivoli, perquisizioni nelle sedi della Roma, Lazio e Salernitana nell'ambito di due indagini relative alla compravendita di calciatori. Le stagioni sotto la lente degli inquirenti sono 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21. In particolare le indagini della Procura di Tivoli che riguardano la S.S Lazio e la Salernitana, che all'epoca avevano la stessa proprietà, «non sono collegata con altre svolte da altre Procure della Repubblica». Si procede per «emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti» nonché per «false comunicazioni sociali nei confronti di alcune persone che, come ricordato, devono ritenersi innocenti fino a una condanna definitiva».

