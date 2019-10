Pazza idea: Ibrahimovic con De Rossi in Viola

ROMA - Commisso prepara i fuochi d'artificio. Il presidente americano non ha solo De Rossi nel mirino per gennaio, ma vorrebbe portare alla Fiorentina pure Ibrahimovic da affiancare a Ribery e Chiesa per un attacco da Champions. La strada non è facile visto l'alto ingaggio (6 milioni di dollari) dello svedese che milita nei Los Angeles Galaxy dal 2018. L'ex interista è leader assoluto nella Mls e ha messo a segno 52 gol in 56 partite. Comisso proverà lo stesso a riportare Ibra (38 anni) in serie A con un'operazione molto simile a quella che portò anni fa Beckam al Milan proprio nella finestra invernale. E quindi grazie a forti sponsorizzazioni esterne. Più semplice è la via che porta a De Rossi in rottura col Boca e richiesto espressamente da Montella. Con un Ibra in più sarebbe ancora più facile convincere Daniele che nutre dubbi legati al vestire un'altra maglia italiana che non sia quella della Roma. Per entrambi arriva la benedizione di Valcareggi: Ibrahimovic in sei mesi può segnare 15 gol. De Rossi professionista ideale». Intanto dal club Viola scetticismo e smentite. Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01







