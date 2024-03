Osvaldo in lacrime racconta il suo dramma: «Lotto contro la depressione, l'alcol e la droga. La vita mi sta sfuggendo dalle mani»

di Redazione Web

Daniel Osvaldo ha 38 anni e sta attraversando un momento difficilissimo della sua vita. L'ex calciatore di (tra le altre) Roma, Juventus, Inter e Boca Juniors ma anche della nazionale italiana, adesso musicista, ha condiviso un video su Instagram in cui ha raccontato, in lacrime, delle sue dipendenze e della sua salute mentale: « Da tempo lotto contro la depressione - sono le sue parole nella confessione choc - che mi ha portato ad alcune dipendenze, alcol e droga, sento che la vita mi sta sfuggendo di mano. Quello che voglio raccontare e condividere con voi è che sto facendo un trattamento psichiatrico, sto prendendo medicine, ho una malattia specifica, perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze, cado nell’autodistruzione».

Una confessione drammatica, tra alcol, droga, depressione, e bugie



Dani Osvaldo è nato con un grande talento, fama&soldi, un'ottima carriera pur limitata da una personalità eccentrica, da comportamenti sopra le righe &Co



Questa sua disperazione è una richiesta di aiuto urgente pic.twitter.com/ISIUj7cIRa — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) March 14, 2024

Il dramma di Osvaldo e le scuse alla sua famiglia

E ancora: «Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione, sento che la vita mi sta sfuggendo dalle mani. Volevo raccontarlo e condividerlo con voi, vivo chiuso dentro casa, non riesco a fare nulla di produttivo.

Osvaldo si è poi scusato con la sua famiglia, ma anche con l'ex compagna, la giornalista Daniela Ballester, con cui da poco ha concluso la relazione: «Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e a Daniela. Devo fare in modo di non ricadere nelle dipendenze e spero che, ora che tutti sanno,mi aiutino. Voglio solo tornare quello di prima, niente di più». Sotto il post di Osvaldo sono arrivati tanti commenti anche da parte di ex compagni di squadra. L'ex attaccante ha poi deciso di chiudere i commenti. Tanti i messaggi di solidarietà da parte degli utenti ma anche di ex compagni poco prima che Osvaldo decidesse di chiudere i commenti sotto il post.

