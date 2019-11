Cori contro i napoletani dei romanisti, Rocchi sospende la gara

Sabato 2 Novembre 2019, 16:31

Cori discriminatori nei confronti dei tifosi del Napoli. Insistenti da parte della curva Sud.cantano sulle note di Free from desire. Come da regolamento l'arbitro Rocchi chiede prima allo speaker dell'Olimpico di avvertire i tifosi. I cori però continuano e così il fischietto di Firenze raduna le squadre a centrocampo interrompendo la gara per qualche secondo.