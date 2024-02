Milan-Napoli, le pagelle: Gabbia (7) una conferma, Rafael Leao (6,5) ormai fa solo assist. Pulisic (5) non è più un supereroe

di Luca Uccello

Nel big match della 24esima giornata di serie A il Milan batte 1-0 il Napoli. Match combattuto, appassionante, intenso soprattutto nella ripresa. Decide al 25' minuto il goal di Theo Hernandez che, su assist di Leao, batte Gollini sul primo palo.

LE PAGELLE DEL MILAN

MAIGNAN 6

Troppa confidenza con il pallone tra i piedi. Qualche rischio ma niente di più.

CALABRIA 6

Ci risiamo. Nuovo problema muscolare, nuovo cambio forzato. Speriamo non sia nulla di grave per il capitano. (37’ Florenzi 6: grande tiro al volo che Gollini quasi, quasi si lascia scappare…).

KJAER 6

Se il Napoli non è mai pericoloso il merito è anche di Simon. Sempre bravo, sempre attento su ogni pallone (66’ Simic 5: rischia clamorosa autorete)

GABBIA 7

Una conferma di garanzia. Da quando è tornato al Milan, Stefano Pioli dorme sogni più tranquilli…

THEO HERNANDEZ 6,5

Quando arriva in porta non perdona mai. Sinistro preciso, a fil di palo. Sul palo di Gollini. Tutto ad alta velocità.

BENNACER 5,5

Si pesta un po’ i piedi con Adli. Ma solo perché a lui piace comandare il gioco.

ADLI 6

La presenza di Ismael lo intimidisce un po’. Meno presente del solito in costruzione ma sempre essenziale soprattutto quando il suo compagno esce dal campo per far spazio a Musah.

PULISIC 5

Non è più tempo di supereroi a San Siro… (81’ Jimenez ng).

LOFTUS-CHEEK 6

E chi lo sposta uno come lui? Impossibile. Ci mette forza, sostanza e testa. Il Milan ha trovato il suo nuovo Frank Kessie.

RAFAEL LEAO 6,5

Ormai fa solo assist. Per la cronaca siamo a quota nove. Ma che assist per l’amico Theo. Ora gli manca solo il gol. Un gol che continua a sbagliare. Ma lo vuole, lo cerca di continuo…

GIROUD 5,5

C’è un rigore grandissimo che Doveri non vede, non fischia nonostante le proteste di uno stadio intero. E il Var non corre in suo soccorso. Come al solito. Per il resto combina davvero poco (80’ Jovic ng).

PIOLI 6,5

Lo scudetto è lontano, il secondo posto no, non è impossibile. Il terzo podio ormai è preso. Non resta che pensare a giovedì, all’Europa League. I cambi sono tutti fatti per preservare i titolatissimi. Peccato per Calabria…

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Febbraio 2024, 23:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA