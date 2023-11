Napoli, riecco Mazzarri: «Sono emozionato. Lo scudetto? Inutile fare proclami»

di Pasquale Tina

IL MODULO

Le idee sono abbastanza chiare: "Ho visto questa squadra in televisione e ha dato spettacolo con Spalletti.

OSIMHEN

"Mi sembrano due attaccanti con caratteristiche simili. E' importante il feeling con l'allenatore, così i giocatori si impegnano anche per il tecnico. Con Edi capitava così, dava sempre una mano in fase di ripiegamento. Lavezzi e Kvaratskhelia? Qui il paragone regge meno. Il Pocho tornava meno, non amava farlo, Kvara è diverso. Ma adesso voglio pensare soltanto all'Atalanta. E' un confronto difficile, Gasperini è un grande allenatore e non voglio dare vantaggi. Vedrete domani le mie scelte. Ho una squadra forte, la migliore che io abbia mai allenato".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 22:18

