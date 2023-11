Napoli, via Garcia ecco Mazzarri: ora è ufficiale. De Laurentiis su X: «Bentornato Walter»

di Redazione web

Ora è ufficiale: il Napoli esonera Rudi Garcia e riaccoglie Walter Mazzarri sulla propria panchina. La conferma è arrivata su X dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis: «Bentornato Walter», scrive sul suo profilo ufficiale, repostato dall'account del Calcio Napoli.

Bentornato Walter! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 14, 2023

Mazzarri, il ritorno dopo 10 anni

La decisione era nell'aria da qualche giorno dopo gli ultimi deludenti risultati degli azzurri campioni d'Italia 2023: fatale a Garcia l'ultimo ko interno contro l'Empoli. Mazzarri torna a Napoli dopo 10 anni esatti: la sua ultima esperienza in Campania era durata quattro stagioni, dal 2009 al 2013, in cui aveva vinto una Coppa Italia (nel 2012) e sfiorato i quarti di finale in Champions League, eliminato ai supplementari dal Chelsea di Drogba.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA