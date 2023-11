Garcia, esonero in arrivo. Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Tudor in lizza, ipotesi Cannavaro, il ritorno di Mazzarri e il sogno Conte

Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli di Rudi Garcia affronta l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Il risultato ammutolisce i tifosi azzurri: vince la squadra toscana per una rete a zero. Dopo il silenzio, incominciano le proteste, soprattutto sui social, con l'hashtag che diventa virale in poco tempo: #Garciaout.

E dall'Aurelio toscano si passa a quello romano, anzi napoletano, colui che avrà l'ultima parola. Parliamo del presidente della squadra con in petto cucito lo scudetto tricolore: Aurelio De Laurentiis.

Sarà lui a dare il via al nuovo corso del Napoli? Nel frattempo Rudi Garcia è su un volo per Nizza in attesa di nuove notizie