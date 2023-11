Garcia verso l'esonero, Tudor e Mazzarri in pole: bufera al 45' di Napoli-Empoli con De Laurentiis negli spogliatoi. Azzurri in silenzio stampa

di Pasquale Tina

NAPOLI – Il Napoli torna ufficialmente nel tunnel della crisi. Il gol di Kovalenko al 91’ premia l’Empoli e condanna gli azzurri alla quarta sconfitta al Maradona in otto partite. Un ruolino di marcia insufficiente per i campioni d’Italia. Al di là del risultato, il Napoli ha offerto una prestazione largamente insufficiente per larghi tratti della gara. Sotto accusa, ovviamente, è finito Rudi Garcia: comincia con un 4-2-3-1 escludendo sia Kvaratskhelia (forse il migliore del Napoli) che Zielinski. L’allarme è suonato forte già all’intervallo. Aurelio De Laurentiis – in tribuna d’onore con i fratelli Fabio e Paolo Cannavaro – è sceso negli spogliatoi. Umore nero del numero uno azzurro che ha chiesto una reazione mai arrivata.

Il destino di Garcia

Il Napoli nella ripresa ha avuto soltanto due sussulti con Kvara e Lindstrom ma ha fatto troppo poco per provare a spostare l’equilibrio.

