Napoli-Fiorentina 3-0, le pagelle: Zerbin mattatore, Bonaventura non basta alla Viola. Mazzarri in finale di Supercoppa

di Daniele Petroselli

Il Napoli è in finale nella Supercoppa italiana. All'Al-Awwal Stadium di Riad gli azzurri superano 3-0 la Fiorentina grazie al gol di Simeone al 22' e alla doppietta di Zerbin, a segno all'84' e all'86'. I partenopei attendono lunedì 22 gennaio in finale la vincente della seconda semifinale tra Inter e Lazio, in campo domani, sempre alle 20 all'Al-Awwal Stadium.

NAPOLI, I TOP E FLOP

ZERBIN 8 Entra ed è subito pimpante e reattivo. Una doppietta incredibile, soprattutto la seconda rete è da grande attaccante. L'eroe che non ti aspetti dalla panchina. Era destinato al Frosinone in prestito: cambierà tutto ora con queste due reti?

SIMEONE 7 Un pezzo di bravura il gol, da bomber di razza. Punge contro la sua ex squadra e si prende anche una bella rivincita contro chi non lo ritiene all'altezza nel sostituire uno come Osimhen. Cuore e sostanza l'argentino, che però deve trovare più costanza nell'arco di tutta la gara.

JUAN JESUS 6,5 Un assist da trequartista puro. Si distingue per il coraggio nelle sortite offensive ma anche per l'ottima lettura di gioco in difesa. Il brasiliano emerge nel momento più delicato dei suoi.

LOBOTKA 6,5 Il cuore della manovra della squadra di Mazzarri passa attraverso i suoi piedi.

FIORENTINA, I TOP E FLOP

BONAVENTURA 7 Ci mette il cuore, come al solito è lui quello che ha le idee migliori dalla trequarti in su. Diverse le magie in mezzo al campo per provare a creare azioni pericolose per la Viola, anche in spazi strettissimi. Predica però nel deserto o quasi, perché in attacco manca davvero la precisione.

ARTHUR 6,5 Il cervello della squadra di Italiano. Mazzarri gli mette dei mastini dietro ma lui riesce molto spesso a districarsi con eleganze, facendo ripartire i suoi. Bene anche in fase d'interdizione.

BELTRAN 5,5 Si muove tanto davanti, prova a dare qualche soluzione ai suoi. Lotta e sgomita parecchio e si crea anche qualche opportunità. Ma non basta. Gli serve maggiore supporto da parte dei suoi compagni per incidere davvero.

SOTTIL 5,5 Entra nella ripresa e prova a dare qualche spunto sulla fascia, ma la Viola è in fase calante e non sa sfruttare l'occasione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Gennaio 2024, 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA