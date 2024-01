Mourinho si è chiuso in casa dopo l'esonero. Migliaia di messaggi dai tifosi, per lui offerte da Spagna e Arabia

di Francesco Balzani

Tanti messaggi sul telefono, molti ancora non letti. E l'abbraccio della famiglia. Josè Mourinho si è chiuso nel silenzio dopo l'esonero a sorpresa di ieri che ha sconquassato la capitale. Triste e demoralizzato per non poter "lavorare" con la sua squadra.

Lo Special One avrebbe lasciato l'hotel di Villa Borghese. Tornerà a Londra, per ragionare sul futuro. Insieme alla moglie, ai figli e al suo staff che lo seguirà compatto. Le offerte non mancano: Arabia, Spagna, qualche primo sondaggio dalla Premier. Nella sua ultima notte romana dopo 988 giorni ha dedicato un video commovente su Instagram: "Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amarezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità" .

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Gennaio 2024, 07:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA