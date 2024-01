De Rossi, prima intervista da allenatore della Roma: «Non sono caduto dalle nuvole. Con i Friedkin ho parlato per 10 minuti»

Il giorno dopo l'esonero di José Mourinho e la firma da allenatore della Roma di Daniele De Rossi, ecco la prima intervista da tecnico giallorosso dell'ex Capitan Futuro, al canale ufficiale YouTube del club. Un'intervista in cui DDR, visibilmente emozionato, racconta le sue sensazioni dopo aver ritrovato il centro sportivo di Trigoria, a quasi 5 anni da quando lasciò la Roma per andare prima al Boca Juniors, per poi lasciare il calcio.