Supercoppa, «dove sono Milan e Juve?»: la gaffe della stampa saudita durante la conferenza stampa

Il calcio e l'Arabia Saudita sono ancora distanti? La lontananza geografica non il solo limite: nonostante il movimento calcistico stia provando a ridurre le distanze dal resto dei massimi campionati europei, le difficoltà sono ancora presenti. Durante la conferenza stampa per la Supercoppa italiana che si svolge a Riad, ha fatto sorridere un episodio - sarebbe meglio definirlo gaffe - che ha coinvolto la stampa nostrana e le domande dei giornalisti alla vigilia dei match della competizione.

Al via la Supercoppa

Oggi parte la nuova Supercoppa italiana, con formula che prevede non più una sola gara secca per assegnare il trofeo ma la partecipazione di quattro squadre, con due semifinali (oggi e domani) e una finale (lunedì prossimo). La prima squadra a scendere in campo sarà il Napoli, vincitore dello Scudetto, affrontare per primo la Fiorentina, finalista di Coppa Italia, mentre domani l'Inter, che si è aggiudicata la scorsa stagione la coppa nazionale, sfiderà la Lazio classificatasi seconda in campionato.