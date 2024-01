Incredibile Kyle Walker, la doppia vita del terzino del City: aveva due famiglie (con figli) contemporaneamente

di Redazione web

Di recente Kyle Walker ha chiuso il suo matrimonio dopo gli scandali di infedeltà e atti osceni che lo avevano riguardato. La vicenda che vede protagonista il terzino del Manchester City, però, sembra non essere finita, anzi ci sarebbero nuove rivelazioni piuttosto sorprendenti che stanno già facendo il giro del web.

La doppia vita di Kyle Walker

Secondo quanto riportato da Sportface che cita le dichiarazioni della modella al Sun, Walker avrebbe costruito con l'amante una seconda famiglia (due figli), parallelamente a quella nota con la moglie Annie Kilner. Una doppia vita a tutti gli effetti per il calciatore inglese, uscita allo scoperto proprio per volontà dell'amante, la modella e influencer Lauryn Goodman che nel 2020 aveva rivelato al Sun di essere incinta proprio del terzino destro.

Resta da capire se il giocatore confermerà queste dichiarazioni o meno. Proprio nelle ultime ore Walker è stato premiato al Fifa The Best 2023 come membro della top 11 dell'anno. La sua vita privata, però, non è altrettanto rosea in questo momento.

L'amante Lauryn ha mantenuto segreta l'identità del padre della figlia, arrivando poi al momento di lasciarsi andare alla rivelazione con la moglie: «Continuava a chiedere prove, le ho fornito il test del DNA. I suoi compagni dell'Inghilterra lo sapevano, quando mi chiamava su FaceTime venivano al telefono». La prova schiacciante fornita da Lauryn ha portato al divorzio tra Walker e la moglie Annie Kilner dopo 12 anni di relazione (insieme hanno tre figli). La vicenda di Kayle Walker potrebbe ancora regalarci ulteriori risvolti.

