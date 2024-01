Roma, Smalling torna a parlare: «Mai chiesto di andare via. E non è vero che non prendo antidolorifici»

di Redazione web

Chris Smalling rompe il silenzio, dopo cinque mesi fuori per infortunio, e lo fa con una lunga story su Instagram in cui spiega gli ultimi tempi lontani dal campo. Una tempistica sospetta, a due giorni dall'esonero di José Mourinho e l'arrivo di Daniele De Rossi. «Vorrei anzitutto mettere in chiaro che non ho mai né chiesto né contemplato l'idea di lasciare questo grande club», scrive Smalling.

Smalling parla su Instagram

«Sono stati i mesi più frustranti della mia carriera - prosegue -. Ci sono cose nel calcio come nella vita che possiamo controllare, e altre che invece sfuggono al nostro controllo. Questo infortunio appartiene alla seconda categoria».

Poi respinge al mittente le accuse di aver rifiutato alcune cure per la tendinite. «Mi sono mostrato aperto verso qualsiasi tipo di soluzione - spiega -. Avendo escluso ogni esperto consultato il ricorso all'intervento chirurgico, non mi resta che confidare nelle competenze di chi segue la mia riabilitazione, la quale, al contrario di quello che si crede, comprende, eccome, antidolorifici. In abbondanza». Infine il saluto a Mourinho e il benvenuto a De Rossi: «Grazie a José e al suo staff per il sostegno e benvenuto Daniele. Forza Roma».

