Mourinho: «La peggior partenza della mia carriera»

«La peggior partenza della Roma da quando ci sono i tre punti ma anche la la peggior partenza della mia carriera». Josè Mourinho non nasconde l'amarezza per la sconfitta col Genoa e ammette che «perdere fa male, mi fa male dentro anche per il rapporto con il romanismo. Però domani sarò là a lavorare per la prossima partita, che sarà davvero importante anche se mette in palio solo tre punti».

Ai microfoni di Dazn, l'allenatore della Roma parla della partita «iniziata male ma poi abbiamo reagito bene» e punta il dito sugli infortuni, come «quello di Llorente che ha cambiato peggiorandola la struttura della squadra», che portano assenze di giocatori importanti come Smalling. In certe condizioni «servirebbero maggior solidità e spirito di squadra», afferma Mourinho.

