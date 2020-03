Mkhitaryan diventa papà, è nato il piccolo Hamlet. Il tweet della Roma

È nato Hamlet, il figlio di Mkhitaryan. Tanti auguri alla mamma, a @HenrikhMkh e benvenuto al piccolo nella famiglia giallorossa!

👶 È nato Hamlet, il figlio di Mkhitaryan 🙌



Tanti auguri alla mamma, a @HenrikhMkh e benvenuto al piccolo nella famiglia giallorossa! 💛❤️#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) March 4, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 17:57

Fiocco azzurro in casa: il giocatore armeno della Roma è diventato papà del piccolo Hamlet. A ufficializzare la bella notizia il profilo Twitter dei giallorossi: «», si legge sul profilo social del club.L'armeno, che lo scorso 21 gennaio ha compiuto 31 anni, sta vivendo un grande momento dopo alcuni mesi difficili a causa degli infortuni: 6 i gol in campionato in sole 13 presenze, con un impiego certamente molto minore delle aspettative per alcuni problemi fisici che lo hanno condizionato per gran parte della stagione. Il giocatore è ancora di proprietà dell'Arsenal ed è in prestito alla Roma.