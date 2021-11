Milan, Pioli rinnova fino al 2023: «Voglio vivere tante emozioni». Le parole di Maldini e Gazidis

Stefano Pioli rinnova con il Milan fino al 2023. Il tecnico rossonero ha raggiunto in mattinata la sede del club rossonero e firmato il prolungamento di contratto di una stagione, rispetto all'attuale scadenza del 2022. Il momento della firma è stato trasmesso in diretta dal club. «Mi auguro di poter vivere tante emozioni su questa panchina, siamo ambiziosi e vogliamo continuare così», le parole di Pioli a Milan Tv.

«Quale allenatore ho studiato in carriera? Sono appassionato di calcio - racconta Pioli - studio tanto e tutto. È chiaro che se proponi una cosa la devi sentire, ma prima devi averlo studiato e provato. La cosa più importante è sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori a disposizione».

Le parole di Maldini e Gazidis

«C'è l'emozione di continuare un percorso che ci sta portando grandi risultati. Non vogliamo una squadra vincere per un solo anno, ma a lungo. Vogliamo riportare il Milan ad essere sempre competitivo»: queste le parole del dt del Milan Paolo Maldini, a Milan Tv, dopo la firma sul rinnovo di contratto di Stefano Pioli. «Non rinnoviamo solo con l'allenatore Pioli, ma anche con la persona. C'è grande sintonia tra di noi, ci saranno magari dei problemi, ma sapremo superarli», ha aggiunto.

«Per noi non è importante solo il lato tecnico ma anche la persona e Pioli rappresenta molto bene il nostro club, è perfetto per rappresentare i valori del Milan»: è l'endorsement con cui l'ad Ivan Gazidis commenta, a Milan Tv, il rinnovo di Stefano Pioli con il club rossonero. «Stiamo facendo il nostro percorso - spiega l'ad sulla stagione del Milan - dobbiamo pensare un passo alla volta. Ora Pioli è andato subito a Milanello a lavorare, non parliamo di sogni ma di lavoro».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA