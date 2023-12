Milan, Pioli traballa dopo il 2-2 di Salerno: ore di riflessione in casa rossonera sul futuro del tecnico

Mai come oggi è in bilico il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. La proprietà rossonera non ha digerito il pareggio contro la Salernitana acciuffato sul 2-2. La trasferta di Salerno avrebbe infatti colpito tutti: squadra slegata, stelle in calo e messaggi poco rassicuranti. Il Milan, scrive il sito della Gazzetta, avrebbe sempre avuto l’intenzione di continuare con Pioli almeno fino a giugno, ma la situazione potrebbe anche cambiare nelle prossime ore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 13:27

