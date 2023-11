Milan, Giroud squalificato per due giornate dopo il rosso a Lecce: stangata del giudice sportivo

di Redazione web

Stangata per il Milan che perde per due giornate il suo centravanti titolare. Il giudice sportivo della Serie A ha

squalificato per due giornate effettive di gara ed ammonizione Olivier Giroud

, attaccante del Milan

per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara

. Giroud era stato espulso nel finale di Lecce-Milan, gara in cui i rossoneri avevano pareggiato 2-2 dopo essere stati in vantaggio di due gol, rischiando anche la sconfitta nel finale per il gol di Piccoli annullato poi dal VAR.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA