Milan, tegola Giroud: infortunio in Nazionale con la Francia, derby a rischio. Cosa è successo

Apprensione per i tifosi del Milan. Olivier Giroud, centravanti dei rossoneri e della Francia, si è infortunato durante la partita della sua Nazionale contro l'Irlanda, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024. Giroud, che è partito titolare al fianco di Dembelé e Mbappé, è stato sostituito dall'interista Marcos Thuram dopo 26 minuti dopo una distorsione alla caviglia.

Non è chiaro quanto sia grave l'infortunio per Oli G: nel caso dovesse trattarsi di qualcosa di mediamente grave, la presenza del numero 9 francese - 4 gol nelle prime tre partite di campionato finora - nel derby di domenica 16 settembre contro l'Inter sarebbe fortemente a rischio. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Giroud è uscito per via del dolore alla caviglia prima per via di un contrasto, poi forse per una storta: dopo aver chiesto il cambio è uscito comunque sulle sue gambe, particolare che fa ben sperare i tifosi milanisti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 21:45

