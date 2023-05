Milan-Cremonese 1-1, le pagelle: Messias evita il disastro. De Ketelaere esce tra i fischi, Kalulu-Thiaw errore da incubo

di Luca Uccello

MAIGNAN 6 Un tiro, un gol, zero colpe

CALABRIA 6 Capitan tutto muscoli e polmoni. Con Alexis forma una fascia destra di spinta, di attacchi. Ma non basta per vincere

KALULU 4,5 Un solo errore ma gravissimo su Okereke

THIAW 5 Perfetto in marcatura fino al minuto 77. Poi pasticcia con l’amico Pierre e Okereke non perdona

BALLO-TOURÉ 5 Inutile aspettarsi di più. Non è Theo Hernandez. È un altro giocatore. Uno di quelli che probabilmente a fine stagione lascerà vuoto il suo armadietto di Milanello

VRANCKX 5 Gioca semplice. Fin troppo. Sbaglia poco ma non rischia mai niente, mai una giocata in profondità. Cerca sempre il compagno vicino, spesso anche Maignan. Pioli dalla panchina sbuffa, non è soddisfatto (75’ Tonali 5: solo confusione)

BENNACER 6 Perde tanti palloni ma ne recupera anche tantissimi. Gioca a tutto campo, come sempre… (46’ st Krunic 5: come se non ci fosse)

SAELEMAEKERS 6 A destra è una spina nel fianco per Ballardini fino a quando c’è ossigeno nei due polmoni (75’ Messias 6: fa una giocata da Copacabana che salva il Milan)

DE KETELAERE 4,5 Il principino Charles sbaglia tutto o quasi. Sbaglia anche davanti a Carnesecchi. Non lo salta. Non ci riesce. Non salta nessuno (62’ Giroud 5: Charles esce tra i fischi, lui tra gli applausi. Ma la sostanza alla fine non cambia…)

BRAHIM DIAZ 4,5 Premessa: davanti a lui non c’è nessuno perché De Ketelaere non è una prima punta. Tema: lui però non riesce a essere il solito numero 10, quella della giocata vincente. Conclusioni: se la miglior occasione capita a lui e di testa vuol dire che qualcosa non funziona…

ORIGI 5 Un’altra oretta buttata via per lui e per il Milan che ora dovrà decidere cosa fare di lui (63’ Rafael Leao 5: Spreca tanto, spreca anche a tu per tu con Carnesecchi)

PIOLI 5 Ogni volta che cambia l’undici di partenza il suo Milan fa fatica. E se poi sbaglia partita è la fine. Ora ha perso il quarto posto. E sabato pomeriggio ancora a San Siro c’è la Lazio di Maurizio Sarri con l’Euroderby alle porte. Chissà dove sarà la testa…

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 23:04

