Lazio-Sassuolo 2-0, le pagelle: Anderson decisivo e instancabile, Immobile infuriato, Casale comanda la difesa

di Enrico Sarzanini

La Lazio ha battuto per 2-0 il Sassuolo all'Olimpico (gol di Felipe Anderson al 14' e di Basic al 92') mantenendo il secondo posto a + 1 dalla Juve. La vittoria della squadra di Sarri ha rimandato, molto probabilmente a domani sera a Udine, la festa scudetto del Napoli.

Pagelle Lazio

PROVEDEL 6

Sull'unico vero tiro del Sassuolo c'è la traversa, per il resto si rtratta di una gara di ordinaria amministrazione.



LAZZARI 6,5

Spinge tantissimo su quella fascia che torna a presidiare dopo una serie di panchine ma nella ripresa è costretto a gestirsi.



PATRIC 6

In campo al posto dello squalificato Romagnoli vive gara da alti e bassi con qualche distrazione di troppo.



CASALE 6,5

Sempre con i tempi giusti con l'assenza di Romagnoli è chiamato a guidare la difesa un compito che assolve alla perfezione.



MARUSIC 6

Impegno e cattiveria agonistica come sempre non mancano ma è a corto di fiato e in qualche situazione arranca. (22' st Hysaj 6: entra al momento giusto).



VECINO 6,5

Regge per un tempo mostrando duttilità tattica e una gran voglia di rimediare all'errore di San Siro ma esce per un fastidio muscolare alla coscia. (44' pt Milinkovic 6: non è al top ma quando decide di giocare strappa applausi).



MARCOS ANTONIO 6,5

Uomo ovunque: prima da il via all'azione del gol annullato a Immobile poi mette in porta Anderson con uno scavetto. Prezioso contributo anche in difesa. (26' st Basic 6,5: chiude la gara con il 2-0)



LUIS ALBERTO 6

Non è nella sua migliore giornata ma riesce comunque a far vedere un paio di giocate delle sue, bravo a restare lucido fino alla fine anche quando la lazio non ne ha più nelle gambe.



ANDERSON 7

Scalda subito i guantoni di Consigli con un destro insidioso poi al 15' sblocca su un autentico cioccolatino di Marcos Antonio. Terza rete in quattro gare, in campo è instancabile.



IMMOBILE 6

Si vede annullare un gol in avvio per un suo fuorigioco precedente. Lotta ma non riesce a trovare il gol e, sostituito, prende a pugni la panchina. (22' st Pedro 5,5: incide poco).



ZACCAGNI 7

Primo tempo a mille ma esce quando la Lazio inizia a sentire la fatica e mette scompiglio nella difesa del Sassuolo. Regala a Basic il 2-0.



SARRI 6,5

Vittoria numero 150 in serie A per l'allenatore che riacciuffa il secondo posto in classifica perso momentaneamente nel pomeriggio dopo la vittoria della Juve.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 23:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA