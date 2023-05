Verona-Inter 0-6, le pagelle: Dzeko e Lautaro scatenati, Calhanoglu di classe. Passerella Handanovic

HANDANOVIC 6,5 Un’altra passerella prima dell’addio. Con fascia al braccio, sfodera subito una parata d’antan su Verdi, respinto sul 1° palo. Poi un interventino su Gaich

D’AMBROSIO 6,5 Risponde alla chiamata di Inzaghi, tenendo a bada Lazovic e Depaoli, in seconda battuta. Sfiora il vantaggio di testa, con miracolo di Montipò. (12’ st Darmian 6: mai in difficoltà)

DE VRIJ 6,5 Fa scivolare Acerbi sul centro sinistra, prendendo in consegna Gaich. E il compito è da minimo sindacale, come i rischi. Ci prova in demi-volée, murato da Montipò di piede. Utile anche in costruzione.

ACERBI 6,5 Il coast to coast per lo 0-5 di Dzeko è l’immagine della sua gara: libero da compiti difensivi e pronto ad attaccare gli spazi.

DUMFRIES 6 Il meno produttivo in fase offensiva, anche se la spinta è costante e i rischi dietro ridotti al minimo. (20’ st Zanotti 6: dentro a fare esperienza)

CALHANOGLU 7,5 All’inizio si pesta i piedi con Brozovic, retrocedendo ad impostare. Poi alza il baricentro e il livello di giocata, pennellando punizioni e angolo per Dzeko e De Vrij. E centrando il 7 con un tracciante di destro dai 25 metri.

BROZOVIC 7 Impreciso e nervoso in avvio: Verdi lo disturba in impostazione, Inzaghi minaccia di sostituirlo per le reiterate proteste con Orsato. Poi si calma, torna a dirigere e confeziona due assist per Calha e Lauty. (32’ st Asllani ng)

MKHITARYAN 6,5 Esperienza, piedi buoni e artiglio in chiusura. Perfetto nella doppia fase, suo il recupero che innesca l’azione dello 0-3. (20’ st Gagliardini 6: inserimenti e garra)

DIMARCO 6,5 Giusto una dormitina su Faraoni pronti, via. Per il resto, tanta quantità (di corsa) e qualità, al cross e sui piazzati. A referto anche il traversone che propizia l’autogol di Gaich. (12’ st Bellanova 6: tiene la posizione)

DZEKO 8 Quattro mesi dopo (ultimo centro in A il 4 gennaio) di nuovo a segno e determinante in zona gol. Prima impegna Montipò di testa, poi lo trafigge con due sinistri a fil di palo per lo 0-3 e 0-5. Ritrovato.

LAUTARO 8,5 Avvio in sordina e al piccolo trotto. Prosieguo a passo di carica, con l’imbucata per lo 0-3 di Dzeko e il cucchiaio del poker e il sinistro dello 0-6, quarta e quinta rete nelle ultime 3 di A. Toro scatenato.

INZAGHI 7 Festeggia la 100esima panchina in nerazzurro, con un 6-0 sonante, la terza vittoria di fila in A e il quarto posto in solitaria. Saldo al timone. Alessio Agnelli

