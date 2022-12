Mihajlovic, una grande folla ai funerali: «Ciao Sinisa, uno di noi». In migliaia fuori dalla basilica per l'ultimo saluto

Una grande folla per i funerali di Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore e allenatore serbo morto qualche giorno fa a Roma, dove si trovava ricoverato in seguito ad un peggioramento della leucemia, contro cui combatteva da tre anni. «Ciao Sinisa uno di noi», lo striscione fuori la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri dove stanno iniziando i funerali.

I funerali di Sinisa Mihajlovic

All'esterno della chiesa romana già oltre due mila tifosi che all'arrivo del feretro si sono abbandonati a un lungo e commosso applauso. Poco dopo alla basilica è arrivato anche il Bologna calcio, la sua ultima squadra da allenatore, guidati dal nuovo tecnico Thiago Motta e da tutta la dirigenza. Già ieri alcuni ex calciatori di Mihajlovic come Soriano e Arnautovic erano andati alla camera ardente aperta in Campidoglio.

