Mihajlovic, la camera ardente in Campidoglio: la famiglia, le autorità e i tifosi per l'ultimo abbraccio al campione serbo

di Redazione web

A Roma è stata aperta la camera ardente di Sinisa Mihajlovic. Da stamattina un fiume di persone sta raggiungendo il Campidoglio per stringersi attorno alla famiglia del campione serbo e rendergli un ultimo omaggio prima dei funerali che si terranno lunedì. Morto venerdì a 53 anni dopo una grave malattia, Sinisa non ha mai nascosto il suo amore per la Capitale, che gli sta restituendo in queste ore tutto l'affetto. Nella camera ardente allestita in Campidoglio c’è la moglie Arianna, i 5 figli, la mamma Viktoria e il fratello Drazen. E poi ci sono i tifosi. I suoi tifosi. Tantissimi laziali ma anche bolognesi, interisti, fiorentini. Perché Mihajlovic ha lasciato un segno nella sua carriera da calciatore prima e da allenatore dopo. Amore e rispetto. C’è il gonfalone della Lazio, una corona della Fifa e una da inviata dal presidente Infantino.

Mihajlovic, l'ultima corsa di 8 chilometri sotto la pioggia prima del ricovero: la moglie Arianna non era d'accordo

Mihajlovic, boom di follower sui social dopo la morte: il profilo aumenta di 20mila in un giorno

Il tributo di autorità e sportivi a Mihajlovic

Presente, in piedi vicino alla famiglia, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato. È stato lui insieme al sindaco Roberto Gualtieri a volere fortemente la camera ardente in Campidoglio. Tra i primi calciatori ad arrivare l’ex laziale Andrea Agostinelli. Il centrocampista, visibilmente commosso, si è intrattenuto per un po’ con la moglia Arianna. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa si è messo in fila per omaggiare il campione serbo. Il segno della croce davanti alla bara poi il saluto alla moglie Arianna e ai figli.

Mihajlovic, l'ultima corsa di 8 chilometri sotto la pioggia prima del ricovero: la moglie Arianna non era d'accordo https://t.co/bM7bkQqRCX — Leggo (@leggoit) December 18, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA