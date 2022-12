Mihajlovic, Mara Venier commossa a Domenica In: «Era un nostro amico, ciao Sinisa»

Mara Venier ha voluto mandare un ultimo saluto a Siniša Mihajlović e lo ha fatto a modo suo. Durante la puntata di Domenica In di oggi, 18 dicembre, la conduttrice è apparsa visibilmente commossa nel ricordare il calciatore, morto lo scorso 16 dicembre a Roma, da tempo malato di leucemia.

Il saluto a Sinisa

La regia di Domenica In per l'occassione della scomparsa del 53enne ha realizzato un video inedito mandato in onda prima di iniziare con l'appuntamento settimanale.

Mara Venier ha voluto dare l'ultimo saluto all'allenatore di calcio, mandando un caloroso abbraccio alla moglie Arianna Mihajlović e ai sei figli: «Un abbraccio a tutta la famiglia di Sinisa, era un nostro amico, un grande uomo e un grande sportivo», ha commentato la conduttrice visibilmente commossa.

Poi l'omaggio speciale con un video mostrato ai telespettatori: un insieme di interviste che Mara aveva fatto in precedenza allo sportivo, considerato da tutti un grande amico. Anche Eros Ramazzotti, entrato in studio, ha voluto mandare un ultimo saluto all'amico Sinisa.

