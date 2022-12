Verissimo, l'omaggio a Sinisa Mihajlovic: il messaggio toccante di Silvia Toffanin

Omaggio straordinario a Sinisa Mihajlovic. Silvia Toffanin ha fatto uno strappo alla regola e ha mandato un messaggio di cordoglio alla famiglia dell'ex allenatore, addolorata dalla scomparsa di Sinisa, avvenuta ieri 16 dicembre. Dal profilo del suo programma, Silvia ha pubblicato una story Instagram in cui c'è lei sorridente accanto a Sinisa: «Quel giorno a Bologna con la tua amata Arianna non lo dimenticherò mai. Ricorderò per sempre il tuo coraggio, la tua umiltà e il tuo sorriso. È stato un onore conoscerti. Ciao Sinisa, ci mancherai. Silvia».

Toffanin ha mostrato vicinanza alla famiglia, pubblicando il post mentre il rotocalco di Canale 5 ha riproposto la toccante intervista di cui fu protagonista Sinisa in tempi non sospetti.

La reazione

Quando il messaggio è stato postato su Instagram, migliaia di fan hanno commentato sotto. Tantissimi, rivendendo la chiacchierata tra Mihajlovic e la Toffanin si sono congratulati per il modo in cui la conduttrice ha saputo timonare il dialogo. Una vera e propria pioggia di complimenti ha travolto la compagna di Pier Silvio Berlusconi. «Solo tu potevi empatizzare in quel modo con lui» ha sottolineato un utente. «Intervista squisita» la chiosa di un altro spettatore. E ancora: «Solo Silvia poteva presentare un’intervista del genere». Tra i commenti al post, anche quelli di diversi volti noti della tv italiana, tra i quali Federica Panicucci, Cristina Chiabotto, Pier Paolo Pretelli, Gemma Galgani e Filippa Lagerback.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 16:46

