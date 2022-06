Marcos Antonio sbarcato a Fiumicino, visite mediche poi la firma con la Lazio

È sbarcato questa mattina poco dopo le 7 all'aeroporto di Fiumicino Marcos Antonio, il primo acquisto della nuova stagione della Lazio. Il centrocampista brasiliano, ex Shakhtar Donetsk, dovrà cercare di no far rimpiangere Lucas Leiva. Sciarpa biancoceleste al collo e mascherina sopra il sorriso allegro, il classe 2000 è stato accolto da una delegazione del suo nuovo club e domani mattina alle 8 svolgerà le visite mediche alla clinica Paideia, per poi legarsi ai capitolini per i prossimi cinque anni. Il calciatore in questi giorni a Roma alloggerà in zona Ponte Milvio e domani, dopo le visite mediche, apporrà la firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti fino al 2027 a 900mila euro netti a stagione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA