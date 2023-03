Marco Tardelli: «Italia senza gol? C'è Scamacca e aspetto sempre Pinamonti. Non amo il var, vorrei arbitri più decisionisti»

di Timothy Ormezzano

«L’Italia giovedì a Napoli può battere l’Inghilterra, proprio come nella finale di Euro 2020. Non vedo tutta questa distanza tra noi e loro». Parole e musica di Marco Tardelli, uno che sa bene come si fa: suo il gol decisivo segnato agli inglesi, capitanati da Kevin Keagan, al Comunale di Torino, in occasione di Euro 1980. «Era una sfida difficile allora, lo sarà sicuramente anche questa volta – prosegue uno degli eroi del Mundial 1982 -. Attenzione però, anche l’Inghilterra ha serie difficoltà contro di noi che, nonostante tutto, saremo rappresentati da tre squadre ai quarti di Champions».



Tardelli, la Serie A è sempre più esterofila. Quanto si complicano le scelte del ct Mancini?

«Di certo la Nazionale ha molti problemi a reclutare nuovi giocatori. Soprattutto in attacco, dove mancano Immobile e Raspadori e ci sono diverse difficoltà. Sono molto curioso di vedere all’opera l’italoargentino Retegui. Per il ruolo di centravanti abbiamo anche Scamacca. E mi auguro che pure Pinamonti possa diventare presto un elemento affidabile come Immobile».



Cosa pensa delle esclusioni di Zaccagni e Locatelli dai convocati?

«Ci sono tanti aspetti da considerare. Sono sicuro che Mancini ha le sue motivazioni, ha scelto a ragion veduta».



Da doppio ex di Juve e Inter, coda pensa del derby d’Italia di domenica scorsa?





Al Meazza nerazzurro ha vinto la squadra più forte, al di là degli episodi da Var?

«Inter-Juve poteva finire anche pari. Il mio commento sugli episodi da moviola lascia il tempo che trova, non so se il gol dei bianconeri fosse da annullare o meno. Non amo il Var, mi sembra un’operazione di chirurgia. Piuttosto amo quel coraggio che ultimamente gli arbitri sembrano avere un po’ perso. Servirebbe maggiore decisionismo».



La corsa per un posto in Champions è un discreto ciapanò, chi la spunterà?

«Il Milan sta attraversando un momento difficile, ha giocato bene con il Tottenham ma una squadra che punta in alto non può perdere così in campionato. La Lazio invece sta facendo molto bene, se trova maggiore continuità avrà il posto assicurato in Champions.



La Juve può farcela anche con il -15?

«Difficile dirlo adesso, ma è sicuramente più in forma di tante avversarie dirette».



La grande bellezza del Napoli mette tutti d’accordo. È sorpreso?

«No, perché le squadre di Spalletti hanno sempre giocato molto bene. Questa volta però stanno arrivando anche dei risultati molto importanti. Diciamolo, il Napoli, questo Napoli, ha la possibilità di vincere anche la Champions».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Marzo 2023, 06:00

