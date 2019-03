Maradona, spunta un nuovo erede: «Eccomi, sono Santiago, il nono figlio di Diego»

Non è un periodo di tranquillità per Diego Armando Maradona che nelle ultime ore ha dovuto registrare l'ennesima sorpresa delle ultime settimane. L'ultima notizia arriva direttamente dall'Argentina, dove il giovane Santiago Lara, appena 18enne, ha dichiarato alla trasmissione Nosotros a la mañana «Per me, mio padre sarà sempre Marcelo Lara, ma da quello che ho capito e da quello che mi hanno spiegato, mio padre è presumibilmente Diego Maradona».



Un figlio sconosciuto, dunque, almeno fino ad ora. E che sarebbe l'eventuale nono erede della famiglia di Diego. L'ex Pibe de oro può infatti già contare sulla presenza di cinque figli: Dalma e Giannina, il napoletano Diego Junior e Jana, riconosciuti negli ultimi anni, e poi l'ultimo arrivato Diego Fernando. Quindi l'appello da Cuba, dove sarebbero in attesa di riconoscimento altri tre figli dell'ex campione azzurro, prima ancora di Lara.



«Stiamo chiudendo il negoziato per iniziare un ricorso legale sulla sua filiazione, ci sono le condizioni giuste per andare avanti», ha detto l'avvocato del 18enne Santiago, che adesso può chiedere il riconoscimento visto il raggiungimento della maggiore età. La madre Natalia Garat aveva avviato la causa per la filiazione del figlio già nel 2005, ma si era chiusa con un nulla di fatto per la morte improvvisa della diretta interessata. Ora tocca al figlio il riconoscimento del Dna a Diego, pronto a vivere l'ennesima burrasca della sua vita. Ultimo aggiornamento: 22 Marzo, 10:34





