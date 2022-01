Milan-Genoa, le pagelle: Leao cambia la partita, Tonali motore sempre acceso. Maldini si perde

MAIGNAN 6,5

Ci mette sempre la mano anche se a volte non basta

KALULU 6,5

Comincia da una parte finisce dall'altra, ancora in mezzo alla difesa. Chissà per quanto ancora ci dovrà stare adesso.

GABBIA 6

Potrebbe salutare San Siro con una rete e tanti applausi, invece è sfortunato e prende la traversa di testa. Per la cronaca ci prova più di una volta

TOMORI 6

Dalla positività al Covid all'infermeria di Milanello per un risentimento al ginocchio sinistro. Ora serve andare subito sul mercato (24' pt Florenzi 6: a destra fa sempre la differenza)

THEO HERNANDEZ 6,5

Una serata che comincia male. Disattento sulla rete del Genoa, impreciso in altre occasioni. Poi fa due assist vincenti, prima a Giroud poi ad Alexis.

KRUNIC 5

Fa quello che può ed è poco. Troppo poco (16' st Bakayoko 6: ci mette il fisico e contro i ragazzini di Sheva basta e avanza per passare il turno)

TONALI 6,5

È il motore sempre acceso di un Milan che non gira come lui vorrebbe. Ma alla fine riesce a ingranare la quinta e sorpassare il Grifone.

MESSIAS 5

Non sfonda mai. Nessun dribbling, nessuna fuga per la vittoria. Decisamente il peggiore dei suoi (35' st Saelemaekers 6: chiude definitivamente la partita)

MALDINI 5

Fa una bella cosa all'inizio poi si perde in mezzo al campo. Cambio obbligato (16' st Brahim Diaz 6: tutta un'altra cosa)

REBIC 5

Ante è ancora lontanissimo da essere l'attaccante che non perdona. (16' st Rafael Leao 7: entra con tanta voglia di passare il turno e ci riesce. Un suo tiro-cross regala il passaggio del turno)

GIROUD 6

Segna ancora a San Siro, il suo stadio, la sua seconda casa

PIOLI 6

Per avere la meglio sul Genoa bisogna schierare l'artiglieria da novanta. Senza, sarebbe passato Sheva.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA