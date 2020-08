Messi dice addio al Barcellona: «Voglio andarmene subito, e gratis». Guerra legale con il club catalano

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Agosto 2020, 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Secondo quanto riporta da TycSport, il campione argentino ha comunicato -via fax- al Barcellona che vuole lasciare il club già nel corso di questa sessione di mercato. L'attaccante ha passato 20 anni nel club catalano. «Il come della partenza di Messi apre una grande domanda -scrive Tyc Sports-. L'attuale contratto è stato firmato nel 2017 e prevede una clausola di opzione di uscita unilaterale prima dell'inizio della stagione 2020/21. Quello che ha comunicato pochi istanti fa, quindi, è che la sua intenzione è di farne uso, ma la sua partenza avrà sicuramente una trattativa difficile».Secondo quanto riporta sempre la stampa spagnola,sarebbe intenzionato a non presentarsi all'inzio della stagione dei catalani, rinunciando in questo modo a fare la preparazione con gli ex compagni. Se l'asso argentino dovesse confermare le proprie intenzioni, nel calciomercato si aprirebbe un vero e proprio terremoto, con diverse squadre europee - PSG in testa - pronte e contendersi il fuoriclasse sudamericano.Intanto è in corso, come annunciano tutti i media spagnoli una riunione straordinaria del cda del Barcellona. La riunione è stata convocata dal presidente Bartomeu, una volta ricevuto il fax con cui Messi ha reso esplicite le sue intenzioni.E sui social arriva l'apprezzamento e il sostegno dell'ex capitano Blaugrana Carles Puyol per Lionel Messi.«Il Barça conferma di aver ricevuto un bureaufax da Leo Messi che chiede di accettare la clausola del suo contratto per interrompere il suo legame con il Barça. Il club dice che aveva tempo fino al 10 giugno per rescindere il contratto e che è nelle mani dei servizi legali». Lo scrive su Twitter la radio catalana Rac1,