Leicester-Roma 1-1, le pagelle: Zalewski da stropicciare gli occhi, Pellegrini da record, sicurezza Ibanez

Leicester-Roma, le pagelle dei giallorossi nella semifinale d'andata di Conference League

RUI PATRICIO 6 Primo tempo di grosse imprecisioni, senza danni per fortuna. Nella ripresa è fondamentale su Ineahaco con una parata che inchioda il risultati sul pari MANCINI 6 Un’ora a sgomitare sul bancone del pub inglese, poi Lookman indovina il destro vincente

SMALLING 7,5 The Rock. Torna a casa sua e fa valere il peso dell’esperienza con interventi provvidenziali

IBANEZ 7 Grinta e recuperi da spellarsi le mani soprattutto nella ripresa. Sfortunato nel rimpallo sul gol

KARSDORP 5,5 Davanti sa di poter osare poco, e quando lo fa è poco preciso. Dietro si dimostra troppo spaventato

CRISTANTE 6 Non molla Maddison e fa valere i centimetri. Perde un pallone velenoso a 10’ dalla fine che obbliga Patricio al paratone

MKHITARTYAN 6,5 Delegato alla qualità. La usa a intermittenza, ma quando esce la differenza si vede eccome in un reparto che ha bisogno di lui (57’ Veretout 5: lento, svogliato e messo sotto da Maddison. Deludente)

ZALEWSKI 7,5 Nicola da Tivoli fa stropicciare gli occhi agli inglesi. La palla per Pellegrini è tanta roba, ma non è la sola. Nella ripresa Lookman lo tiene basso ma lui non abbassa mai lo sguardo (85’ Vina sv)

PELLEGRINI 7 Terza semifinale europea, un record. Stavolta ci mette il marchio. Nella ripresa è accompagnato male (85’ Felix sv)

ZANIOLO 6 Ha un copione da duro in una partita in cui si fa valere soprattutto per le coperture difensive. Davanti si vede poco (68’ Oliveira 6,5: sgonfia il pallone, ma per poco non buca la porta inglese con un tiro quasi perfetto)

ABRAHAM 6 Parte bene, poi si spegne quasi totalmente fino a 10’ dalla fine quando di tacco rischia di ammutolire mezza Inghilterra

MOURINHO 6,5 Di necessità virtù. La sua Roma sa soffrire e sa capire quando è il momento di sfruttare l’occasione. Prova difensiva quasi perfetta

