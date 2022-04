La Romatra poco giocherà al King power Stadium contro il Leicester in Conference League e i 1600 tifosi giallorossi che tra ieri e oggi hanno raggiunto la città inglese per sostenere la squadra di Mourinho sono già allo stadio: entusiasmo a mille e cori per sostenere i giallorossi impegnati nella semifinale di andata. L'obiettivo è la finalissima di Tirana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA