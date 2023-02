Lecce-Roma, le formazioni ufficiali: Mourinho punta su Dybala e Abraham, Baroni su Strefezza

Nella ventiduesima giornata di Serie A la corsa Champions della Roma prosegue a Lecce. Gli uomini di Mourinho, che si trova con otto punti in più rispetto allo scorso campionato,cercano la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro l'Empoli, per rispondere al momentaneo sorpasso del Milan (vittorioso ieri contro il Torino) ed impedire quello della Lazio, quinta ad un punto in meno. Gran parte della squadra è a disposizione, Wijnaldum torna in panchina sei mesi dopo la rottura della tibia, Karsdorp invece non è stato convocato per problemi fisici, ancora out Spinazzola e Darboe. Pochi dubbi di formazione per i capitolini che contano tra i diffidati Cristante, Mancini e Smalling. Il Lecce è tornato a respirare dopo due sconfitte di fila (Verona e Sampdoria), battendo 0-2 la Cremonese. I salentini sono saliti a quota 23 punti: «La Roma è una squadra che può farci gol anche mentre siamo nel sottopassaggio - ha detto Marco Baroni alla vigilia -. A noi serve una gara senza errori. Con queste squadre non puoi sbagliare, non dobbiamo farli pensare». Il tecnico fiorentino dovrà fare a meno di Dermaku, Pongracic e Maleh. In attacco si affida a Strefezza (2 gol nelle ultime 2) che ha messo la firma su 1/3 delle reti della sua squadra.

Lecce-Roma le probabili formazioni

Lecce (4-3-3) Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham

Dove vedere Lecce-Roma in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18:00; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it

