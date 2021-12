Milan, infortunio per Rafael Leao: lesione al bicipite femorale, salta il Liverpool

Il Milan è falcidiato dagli infortuni ed è sempre più in emergenza. Stefano Pioli non perde soltanto Pellegri, costretto a uscire al 15’ della sfida contro la Salernitana (2-0, sabato 4 dicembre) per una lesione all’adduttore destro, ma anche Rafael Leao. Ed è un’assenza pesantissima per i rossoneri in vista della delicata sfida di San Siro contro il Liverpool, fondamentale per la qualificazione agli ottavi di Champions (destino legato all’altra gara del girone, Porto-Atletico Madrid). Contro la Salernitana Rafael Leao ha rimediato una forte contusione nella parte posteriore della coscia destra, che «gli ha provocato una piccola lesione al bicipite femorale».

Quanto basta per finire nella lunga lista degli infortunati. Oltre al Liverpool il rossonero salterà anche la trasferta di Udine di sabato 11 dicembre e rischia di non esserci nel big match di domenica 19, quello contro il Napoli di Luciano Spalletti. Per il Milan questo è un altro pesante infortunio. Prima di Pellegri e Rafael Leao, c’era stato quello di Kjaer. Il difensore ha già finito la stagione per la rottura del legamento crociato e del collaterale del ginocchio sinistro. E i suoi compagni di squadra lo hanno ricordato proprio nell’ultima gara di campionato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA