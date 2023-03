Lazio, cori antisemiti choc allo stadio di Napoli

«So laziale e so razzista…siamo le camice brune… tu ce fai pena con sta caz** de kippah». Inizia così il pessimo coro intonato da alcuni ultras della Lazio fuori dal settore ospiti del Maradona in occasione del match contro il Napoli. Poi prosegue: «C’hai er padre deportato e tu madre è Anna Frank. Romanista sei un rabbino pane azzimo e agnellino e festeggi l’Hanukkà, lalala lalala». Il coro intonato da un centinaio di persone è stato poi postato su diversi social diventato virale. Non è la prima volta che i tifosi biancocelesti si rendono protagonisti di episodi di matrice antisemita, l'ultimo era stato un graffito vicino al Circo Massimo che riportava: "Romanista Anna Frank", comparso non molti giorni fa. Nel 2017, inoltre, i tifosi della Lazio avevano appeso all'Olimpico alcune figurine riportanti il volto della giovane ragazza ebrea morta nei campi di concentramento con la maglia della Roma. Si attendono ora provvidimenti. Già lo scorso novembre, dopo che la Curva Nord proprio in occasione del derby della capitale aveva intonato cori antisemiti, il club biancoceleste era stato sanzionato con una multa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA