Lazio-Udinese 1-2, le pagelle: Immobile sempre più sconsolato, lampi di Zaccagni. Romagnoli flop

di Daniele Petroselli

La Lazio non riesce a scuotersi ed il momento più difficile della gestione di Maurizio Sarri produce, al cospetto dell'Udinese, la terza sconfitta consecutiva in campionato. Che diventa la quarta considerando il ko col Bayern costato l'uscita dalla Champions. Mentre i romani in crisi vedono la parte alta della classifica sempre più lontana, l'Udinese si rilancia verso zone più tranquille grazie a tre punti meritati per l'atteggiamento mai rinunciatario.

PAGELLE LAZIO

PROVEDEL 6 Salva con un paio di interventi, può poco in occasione dei due gol friulani. Che rischio nel finale su Lucca. (Dal 52' st MANDAS sv)

LAZZARI 6 Ingaggia un duello con Kamara, che conduce a fasi alterne. Ci mette comunque voglia e in un paio di occasioni si rende anche molto pericoloso.

GILA 5,5 Parte molto bene contenendo Lucca, poi però anche lui va in apnea. Meglio anche come "garra" dopo il secondo svantaggio, ma quanti rischi.

ROMAGNOLI 5 In sofferenza e troppo nervoso. Prima si lascia sfuggire Thauvin sulla fascia, poi non riesce a chiudere Lucca che trova la rete.

HYSAJ 5,5 Da quella parte si fanno vedere Pereyra e Thauvin, non brilla nella fase di contenimento.

VECINO 6,5 Svaria molto in mezzo al campo, ha anche qualche buona opportunità con i suoi inserimenti. Manca però la mira.

CATALDI 5,5 Cerca soprattutto nelle prime battute le triangolazioni di prima per bucare la difesa bianconera, alla distanza però si spegne andando in difficoltà. (Dal 16' st KAMADA 5,5: qualche appoggio ma non incide)

LUIS ALBERTO 6 Conduce i giochi ma sembra troppo macchinoso in alcuni frangenti. Gli manca il guizzo giusto negli ultimi 20 metri. (Dal 35' st PEDRO sv)

FELIPE ANDERSON 6,5 Quando si accende dal suo lato è stato spesso imprendibile. Almeno un paio di azioni pericolose, non sfruttate dai compagni. (Dal 1' st ISAKSEN 5,5: entra e crea qualche buona opportunità. Deve aggiustare la mira)

IMMOBILE 5,5 Parte con buon piglio, poi si divora la prima e unica occasione che ha. Sbaglia troppi appoggi semplici, poi esce polemizzando. Sconsolato. (Dal 16' st CASTELLANOS 5,5: sgomita, ma non punge neanche lui)

ZACCAGNI 6,5 Ha grande voglia. Un palo, poi tante volte sfida a duello il suo avversario sulla fascia. Bravissimo a innescare l'autogol di Giannetti del pari. Sta tornando ai suoi livelli.

ALL.SARRI 5 Squadra poco incisiva e anche senza mordente. Scelte poco comprensibili quando deve recuperare lo svantaggio. In confusione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Marzo 2024, 23:07

