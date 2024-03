Lazio-Udinese, curva Nord in silenzio all'Olimpico: niente tifo e cori nel primo tempo, il motivo

di Redazione web

Lazio-Udinese senza il tifo della curva Nord biancoceleste: cosa sta succedendo all'Olimpico? «Una società che non difende i propri tifosi non merita rispetto»: è quanto recita lo striscione esposto dagli ultrà della Lazio in Curva Nord per la sfida di stasera contro l'Udinese. Il riferimento è alla trasferta di Monaco contro il Bayern dello scorso 5 marzo, in cui i supporters biancocelesti hanno dovuto sopportare notevoli disagi per accedere all'Allianz Arena. L'ingresso allo stadio tedesco è stato infatti un'odissea, con gli addetti ai tornelli e la Polizia tedesca che hanno fatto attendere più di un'ora le varie migliaia di tifosi italiani accalcati in uno spazio ristretto.

«La tifoseria della Lazio è stata trattata dall'organizzazione del Bayern Monaco come peggio non si poteva, abbiamo girato tutti gli stadi d'Europa e raramente abbiamo visto un comportamento così indegno da parte di una società di calcio», recita il comunicato de 'La voce della Nord', per poi puntare il dito contro la dirigenza capitolina: «La cosa però che più ci ha scandalizzato è l'atteggiamento passivo, quasi accondiscendente, tenuto dal responsabile dello SLO della SS Lazio SPA che, alla richiesta di intervento da parte dei responsabili del tifo organizzato, ha fatto 'spalluccè fregandosene di ciò che stava accadendo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Marzo 2024, 22:53

