Spezia-Lazio 0-3, le pagelle: Marusic una certezza, Luis Alberto imprendibile, Zaccagni da Nazionale

di Enrico Sarzanini

La Lazio batte lo Spezia in trasferta per 3-0 in un anticipo della 30esima giornata. Per la squadra di Sarri i gol portano le firme di Immobile (rigore) al 36', Felipe Anderson al 52' e Marcos Antonio all'89'. Con questa vittoria la Lazio porta a 8 i punti di vantaggio sulla Roma terza in classifica.

Le pagelle della Lazio

PROVEDEL 6,5

Gara da ex dove non ci arriva c'è il palo, per il resto rischia davvero pochissimo e nel momento di difficoltà dice no a Ekdal con un grande intervento e trova il diciottesimo clean sheet stagionale da record.



MARUSIC 7

Ormai le sue prestazioni non sono più una novità ma una importante certezza per Sarri. Imbecca Anderson sull'azione del rigore con un lancione al bacio.



PATRIC 6

Dentro al posto di Casale fermato all'ultimo dal mal di stomaco in avvio è molle sul colpo di testa di Nzola che per sua fortuna manda fuori ma poi cresce senza concedere più nulla.



ROMAGNOLI 6,5

Doppio lavoro per il centrale che, orfano di Casale, è spesso costretto agli straordinari su Bourabia e Nzola che riesce a fare senza nemmeno troppi sforzi.



HYSAJ 6,5

gara sempre in controllo come già accaduto in stagione quando c'è da sacrificarsi lo fa senza battere ciglio emettendosi a disposizione dei compagni.



MILINKOVIC 6,5

In avvio si perde Bourabia che coglie la traversa. Qualche buona giocata delle sue ma sbaglia qualche passaggio di troppo e non è da lui ma a fine primo tempo inventa un assits che Immoble non sfrutta.



CATALDI 6,5

Un cioccolatino la palla che serve al 20' per Immobile anticipato da Dragowski, ammonito salterà la prossima gara contro il Torino. (34' st Marcos Antonio 7: entra si fa ammonire poi trova il 3-0 tutto da solo).



LUIS ALBERTO 7

Semplici lo ingabbia ma nonostante tutto riesce a mostrare i soliti lampi di classe. Sempre nel vivo dell'azione è lui a dare il via all'azione del raddoppio. Imprendibile.



ANDERSON 7

Nella prima mezz'ora latita poi sulla prima vera palla si procura il calcio di rigore che sblocca un match complicatissimo. Da quel momento torna in lui e trova anche la rete del raddoppio.



IMMOBILE 7

Il bomber è tornato e si sblocca dopo un digiuno di quasi due mesi. In doppia cifra per la settima volta grazie ad un calcio di rigore impeccabile. (23' st Pedro 6: spinge fin da subito).



ZACCAGNI 7

Non solo attaccante è uomo ovunque e quando vede la squadra in difficoltà recupera preziosi palloni in fase di ripiego. Entra nell'azione del raddoppio. Sempre più da Nazionale. (41' st cancellieri, sv).



SARRI 7,5



La sua Lazio è inarrestabile sa soffrire e colpisce quando serve: ancora una vittoria, la settima nelle ultime otto gare che vale il +10 sul quinto posto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 23:06

