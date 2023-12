Lazio-Frosinone 3-1, le pagelle: Castellanos si sblocca e non fa rimpiangere Immobile. Isaksen, che cecchino

di Enrico Sarzanini

PROVEDEL 6,5

Si deve arrendere solo al rigore di Soulé, per il resto si tratta di ordinaria amministrazione che gestisce con la solita sicurezza.

MARUSIC 6

Sempre attento e deciso non si fa mai sorprendere dall'irruenza del Frosinone ed è bravo a restare lucido nel momento di maggiore difficoltà con gli ospiti in vantaggio.

GILA 6,5

Non sbaglia una partita da quando si è ritrovato inaspettatamente titolare: ha messo in campo un impegno e una voglia che mancano a diversi compagni di squadra.

PATRIC 7

Il nuovo leader della difesa è lui a guidare il reparto anche nel momento più complicato e nel finale regala la rete del definitivo 3-1 ai biancocelesti

PELLEGRINI 6,5

Spinge e lo fa con la giusta convinzione fin dai primi minuti da quella parte la catena con Zaccagni funziona benissimo. Si arrende ad un fastidio muscolare. (8' st Hysaj 6:).

GUENDOUZI 5,5

Prestazione sottotono rispetto alle gare precedenticon un braccio largo (su spinta) regala al Frosinone la rete del vantaggio ma è bravo a non mollare fino alla fine.

ROVELLA 6,5

La solita applicazione, il solito impegno sia in attacco che in difesa nella ripresa aggancia un pallone in area da centrale puro che salva Provedel. (40' st Cataldi, sv).

KAMADA 5

Più sicuro rispetto alle gare precedenti ma vive troppo a corrente alternata e soprattutto non prende mai iniziative personali. Quando serve il passo decisivo non è mai pronto. (20' st Vecino 6,5: regala grande equilibrio al centrocampo).

FELIPE ANDERSON 5

Solito approccio molle visto nelle ultime gare sia in attacco che quando c'è da ripiegare. Vive un momento di poca brillantezza ma soprattutto scarsa determinazione. (1' st Isaksen 7,5: entra e trova la rete del vantaggio, coglie anche la traversa).

CASTELLANOS 8

Ottima tecnica, tanta voglia di fare ma soprattutto grande reattività trova la giocata giusta nel momento più complicato con una gol di testa che quest'anno non era mai arrivato.

ZACCAGNI 6,5

Davvero l'uomo in più in attacco cerca spesso l'uno contro uno e alla mezz'ora sfiora il vantaggio su punizione ma Turati gli dice di no. (40' st Pedro, sv).

SARRI 6,5

Per la prima volta in stagione la sua Lazio vince dopo essere andata sotto in campionato e lo fa con i volti nuovi pronti a puntare all'Europa che conta.

