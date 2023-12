Il Napoli fermato anche dal Monza, Mazzarri furioso con gli arbitri: «Kvara e Osimhen sempre provocati»

di Redazione web

Walter Mazzarri non si presenta a parlare in sala stampa dopo la gara con il Monza. Il tecnico è particolarmente nervoso per il risultato e soprattutto per l'espulsione e affida il commento della partita ai microfoni di Dazn. "E' un continuo provocare sia Kvara che Osimhen - dice - In una partita in cui c'è il Var e tante telecamere vediamo queste cose ed è così che si perdono i punti, oltre che sbagliando le palle gol".

«Kvara e Osimhen vengono provocati»

"Kvara - aggiunge il tecnico del Napoli - è stato trattenuto per un quarto d'ora e l'avversario non è stato ammonito. Un fallo era clamoroso, mandate le immagini. Visto che sono stato espulso, fate vedere i motivi per i quali mi sono arrabbiato". "Mi sono avvicinato per dire ' ma lo vedete che questo non lo fanno giocare? - spiega il tecnico - Non prendono provvedimenti, non ammoniscono più, ma i regolamenti vanno applicati sempre nel bene e nel male. Fanno falli su Osimhen e nessuno se ne accorge, Kvara idem, è normale che poi il ragazzo si stanca e reagisce e l'allenatore cerca di tutelarlo.

Le parole di Palladino

Raffaele Palladino tutto sommato è soddisfatto per il pareggio anche se c'è un po' di rammarico per il rigore che Pessina si è fatto parare da Meret. "Avremmo potuto vincere - dice - ma avremmo potuto anche perdere e allora sono soddisfatto lo stesso, anche se prima della partita non mi accontento del pareggio". "I rigori - dice - sono sempre episodi particolari, si può far gol ma si può anche sbagliare. Quel che è importante per me è la prestazione di squadra e questa non è mancata". "Nella nostra squadra - conclude il tecnico del Monza - c'erano dei calciatori del 2005 e uno del 2001 in campo. Abbiamo giocato con Gagliardini da difensore centrale e non era facile uscire dal 'Maradona' imbattuti".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA