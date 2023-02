Lazio-Cluj 1-0, le pagelle: Immobile spezza la maledizione del gol, Vecino grintoso, Milinkovic ispirato

di Enrico Sarzanini

La Lazio ha battutto il Cluj per 1-0 nell'andata dei playoff di Conference League. Il ritorno in Romania tra un settimana. Ha deciso un gol di Immobile

LE PAGELLE DELLA LAZIO

MAXIMIANO 6

Nonostante la Lazio sia costretta a giocare con l'uomo in meno dal 15' del primo tempo si può godere la partita senza troppe apprensioni.



LAZZARI 6,5

Da una sua leggerezza nasce l'azione che porta all'espulsione di Patric ma è l'unico errore di una gara in crescendo e sempre in pressione come ai vecchi tempi.



CASALE 6,5

Un muro invalicabile. Complice l'espulsione di Patric è costretto agli straordinari ma è bravo a on perdere mai la lucidità necessaria per portare a casa una preziosa vittoria.



PATRIC 4,5

Irruento nel fallo che non è da rosso ma che gli costa comunque il cartellino rosso al 16' del primo tempo, c'è anche da dire che deve rimediare a tre leggerezze dei suoi compagni.



HYSAJ 6,5

Ha ragione da vendere Sarri a continuare a proporlo titolare. E' l'unico a non perdere la lucidità anche quando la lazio si trova inaspettatamente in inferiorità numerica. Una garanzia. (15' st Marusic 6: gestisce le rare offensive avversarie senza patemi).



MILINKOVIC 7

Pronti via Scuffet gli nega il gol del possibile vantaggio ma è leggero sulla ripartenza di Pawson che Patric stende rimediando il rosso. Torna subito in sé con un paio di assist per i compagni.



MARCOS ANTONIO 5,5

E' uno di quei giocatori che sull'azione del rosso a Patric è troppo molle e che gli costa il cambio.(18' pt Gila 7: lucido fin da subito resiste alle iniziali folate avversarie senza perdere mai la giusta lucidità).



VECINO 7

Grinta e cattiveria in mezzo al campo la sua aggressività mette paura all'avversario che nonostante la superiorità numerica soprattutto nel mezzo va spesso in affanno. Sfiora il 2-0.



FELIPE ANDERSON 7

Impiega un po' a rientrare in gara dopo il rosso a Prtic ma una volta dentro al match è una spina nel fianco. Al bacio la punizione per Immobile che sblocca il match. (36' st Cancellieri, sv).



IMMOBILE 7

Spezza la maledizione del gol (primo della Lazio in Conference) con una girata volante di destro che non lascia scampo a Scuffet. Sempre più nella storia biancoceleste con la rete numero 190. (15' st Pedro 6: ritrova la sua proverbiale grinta).



ZACCAGNI 6,5

Parte con le migliori intenzioni poi con l'uomo in meno deve sacrificarsi spesso costretto ad aiutare i compagni quando c'è da ripiegare.



SARRI 7

Questa volta la Lazio reagisce bene alle difficoltà e nonostante l'uomo in meno porta a casa una vittoria importante in chiave qualificazione ma anche per il morale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 23:12

