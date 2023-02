Salisburgo-Roma 1-0, le pagelle: Cristante prestazione maiuscola, Dybala è asfissiato e non brilla, Belotti sfortunato

di Francesco Balzani

Il Salisburgo ha battuto la Roma per 1-0 nell'andata dei play off di Europa League con un gol di Capaldo al minuto numero 88. Il ritorno allo stadio Olimpico tra sette giorni.

LE PAGELLE DELLA ROMA

Rui Patricio 6: Scalda i guanti con due parate facili. Chiude la gita con un gol sui cui non poteva nulla nell’unico vero tiro in porta del Salisburgo

Mancini 6,5: Cerca il contatto, con la palla o con la gamba. L’importante è spezzare la voglia austriaca

Smalling 6: Chiusure provvidenziali anche quando Okafor cerca di far valere la freschezza dei suoi 22 anni. Qualche frenesia eccessiva nella ripresa

Ibanez 6,5: La dogana oltre il confine tirolese funziona bene. Roger sbaglia davvero il minimo

Zalewski 5,5: Errori di partenza Quando cerca il fondo dimostra di avere i mezzi per mettere in difficoltà gli avversari, ma non è sempre lucido

Matic 6: Si è immerso nella vasca di Cocoon per giocare anche questa. Dopo un inizio difficile prende Fernando e lo educa. Si sfalda all’ultimo quando arriva in ritardo su Capaldo.

Cristante 7: Guadagna spazi e appena può manda Abraham in porta. Nella ripresa cresce d’intensità e coglie pure il palo di testa. Prova davvero convincente di Bryan, peccato.

El Shaarawy 6: Va ad aggredire le palle morte anche se spesso al disimpegno non è preciso. E’ l’unico a offrire possibilità di ripartenza nella prima mezz’ora.

Pellegrini 5: Si guadagna spazi interessanti ma quando c’è da diventare cattivo sembra tirare il freno a mano. Mostra problemi fisici mai risolti. (74’ Wijnaldum 5,5: è un rodaggio difficile, sempre sul filo. Sempre sui nervi)

Dybala 5,5: Raddoppiato, triplicato, asfissiato. Non brilla come al solito. E’ stanco, e si nota. Esce a fine primo tempo, e gli scongiuri sono scontati. (1’st Celik 5: parte balbettando. Prosegue male)

Abraham 6: Nuota in acque scure ma lo stile è quello giusto. Va spesso a dare una mano. Al 43’ ha un’occasione importante. Fa tutto bene, anche il tiro. Ma Kohn utilizza davvero tutto il corpo per evitare il gol. (74’ Belotti 5,5: tanta sfortuna. Ma da lì si segna)

Mourinho 6: Esperienza pura contro la freschezza del Salisburgo. Una prova compatta, quadrata e con tre occasioni per andare in vantaggio e un solo errore difensivo. Fatale. Sui cambi però qualche dubbio c’è.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 21:27

