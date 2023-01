Lazio-Bologna 1-0, le pagelle: Felipe Anderson e Zaccagni ok, Luis Alberto devoto alla causa

di Enrico Sarzanini

La Lazio batte 1-0 il Bologna all'Olimpico in coppa Italia: decide un gol nel primo tempo di Felipe Anderson.

MAXIMIANO 6

Torna titolare dopo il pasticcio alla prima giornata di campionato e, complice una difesa impeccabile, si limita all'ordinaria amministrazione.

LAZZARI 6

In avanti basta Pedro per affondare il colpo gestisce le discese senza forzare troppo la mano anche in previsione della gara contro il Milan. (21' st Marusic 6: gestisce senza patemi).

PATRIC 6,5

Molto attento nella prima vera incursione in area del Bologna spazza via il pallone. Si ripete nella ripresa abortendo un'azione pericolosa del Bologna.

ROMAGNOLI 6

Per uno come lui serate come queste sono di ordinaria amministrazione. Gestisce le timide sortite avversarie senza apprensioni. (21' st Casale 6: la copia di Romagnoli).

HYSAJ 7

Spesso si spinge in avanti mettendo in difficoltà la difesa del Bologna. Nella ripresa dopo una di queste costringe Sosa al fallo da giallo.

MILINKOVIC 7

Sta tornando ad essere l'elemento chiave del centrocampo. Manca la gioia personale del gol in un paio di occasioni. (32' st Vecino, sv).

CATALDI 6

Una gara pulita e ordinata senza acuti ma con il solito lavoro oscuro ma prezioso per tutti i compagni di squadra. (46' st Marcos Antonio, sv).

LUIS ALBERTO 7

Da quando è alla Lazio non è mai stato così devoto alla causa ma soprattutto ordinato in campo come lo è con Sarri.

PEDRO 6,5

Parte senza spingere troppo sull'acceleratore poi in un'azione remake dell'ultimo derby ruba palla a Sosa e serve ad Anderson la palla dell'1-'. (34' st Romero, sv).

FELIPE ANDERSON 7,5

Scalda subito le mani a Skorupski, superata la mezz'ora sblocca il match servito alla perfezione dal solito Pedro.

ZACCAGNI 7

Attraversa un ottimo stato di forma, in avvio prova a sorprendere Skorupski ma il tiro è centrale. Serve a Milinklkvic la palla del possibile vantaggio che il serbo si divora.

SARRI 6,5

Senza troppi patemi la sua Lazio vola ai quarti di Coppa Italia confermando che la Lazio è in ripresa dopo una ripartenza incerta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 20:27

